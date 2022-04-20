اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:37 م
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قومى المرأة ببنى سويف ينظم لقاءات عن مبادرة الشمول المالى.. صور

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:21 م
قومى المرأة ببنى سويف ينظم لقاءات عن مبادرة الشمول المالى.. صور القومى للمرأة ينظم لقاءات بقرى حياة كريمة
بنى سويف هانى فتحى

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نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف، برئاسة نرمين محمود مقررة فرع المجلس، لقاءات عن مبادرة الادخار والإقراض والشمول المالي بقرى حياة كريمة، بمركز ناصر شمال بنى سويف.

وحسب بيان للمجلس القومي للمرأة، عقد فرع المجلس أولى اللقاءات بالقيادات الطبيعية والتنفيذية بقرى دلاص ودنديل وكوم أبو خلاد، للتعريف بالمبادرة وأهم الخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرآة فرع بني سويف بالقرى من استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا ولقاءات التوعية كجلسات الدوار ودورات ريادة الأعمال.

كما شهد اللقاءات التعريف بمشروع الإدخار والإقراض الرقمي المنفذ من المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمرأة لتحفيز السيدات على عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

حضر اللقاءات نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، سلوى عبد الحميد مدير مشروعات الادخار والإقراض الرقمي  ورؤساء الوحدات المحلية بدلاص ودنديل، وعدد من القيادات الطبيعية والتنفيذية بالقرى.

المجلس القومى للمراة ينظم لقاؤ بقرى حياة كريمة
المجلس القومى للمراة ينظم لقاؤ بقرى حياة كريمة

 

لقاء تعريفى للمجلس القومى للمراة
لقاء تعريفى للمجلس القومى للمراة

 

ندوات تعريفية بقرى حياة كريمة
ندوات تعريفية بقرى حياة كريمة

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