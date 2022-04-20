قبل الفصل غدا.. أبرز ما تضمنته مرافعة النيابة بحق المتهمين بقضية الآثار الكبرى

كتب عبد الله محمود

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، غدا الخميس برئاسة المستشار خليل عمر خضر ، حكمها على رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين و21 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بــ" الأثار الكبرى".

واليوم السابع تستعرض فى السطور التالية أبرز ما جاء في مرافعة النيابة العامة حيث تضمنت " لا عدل إلا بقضاة حملوا الأمانة والرسالة الرفيعة، أتيناكم باسم المجتمع فحملنا الأمانة بكل فخر واعتزاز، فأنتم شيوخ القضاء أقف بين أيديكم ومحرابكم المقدس، بل جئت للجاني مختصما وللحق طالبا، قضيتنا هي قضية وطن خانه أبناؤه فسقناهم مكبلين إلى المحكمة بالأصفاد".

وأشار ممثل النيابة العامة، إلى أن هذا المجتمع المجني عليه يناشدكم أن تضربوا بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين، الذين عاشوا مفسدين، ولا يدركون أنهم يمكرون والله خير الماكرين.

وأوضح ممثل النيابة العامة: إذ تنكر المتهمون من كل المعاني ورداء الوطنية، كاشفين عن مخططهم بغية سرقة ثروات الوطن وأناشدكم بالقصاص منهم.

أقول لكم وبحق ان الشعب المصري ينتظر عدلكم، فلا تأخذكم بالمتهمين شفقة ولا رأفة، ونوجه رسالة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الشعب أن مصر وطننا هنا مالنا هنا احلامنا ومحيانا ومماتنا، ونطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين.

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.

واجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.