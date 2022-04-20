قارئ يشارك اليوم السابع بصور اصطفاف 4 الكواكب فى سماء البحيرة

أمنية فايد





تابع الراصدون فى مصر والوطن العربى صباح اليوم اصطفاف 4 كواكب لامعة فى السماء قبل شروق الشمس مباشرة، وهو ما رصده القارئ أحمد حسن، من مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، عندما شاهد اصطفاف الكواكب قبل الشروق، والتقط صورا لها من منزله، وشارك بها خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع".

وقال: "كان مشهدا أكثر من رائع، حاولت قدر الإمكان التقاط عدة صور لاصطفاف الكواكب لتصبح ذكرى رائعة".



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