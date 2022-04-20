اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 09:22 م
أكرم القصاص
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قارئ يشارك اليوم السابع بصور اصطفاف 4 الكواكب فى سماء البحيرة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:46 م
قارئ يشارك اليوم السابع بصور اصطفاف 4 الكواكب فى سماء البحيرة اصطفاف الكواكب
أمنية فايد

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تابع الراصدون فى مصر والوطن العربى صباح اليوم اصطفاف 4 كواكب لامعة فى السماء قبل شروق الشمس مباشرة، وهو ما رصده القارئ أحمد حسن، من مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، عندما شاهد اصطفاف الكواكب قبل الشروق، والتقط صورا لها من منزله، وشارك بها خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع".

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وقال: "كان مشهدا أكثر من رائع، حاولت قدر الإمكان التقاط عدة صور لاصطفاف الكواكب لتصبح ذكرى رائعة".
 

 

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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