اليوم السابع
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فريق جراحى ببنها الجامعى يستخرج حبة لب من القصبة الهوائية لطفل عمره عامين ونصف

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:28 م
فريق جراحى ببنها الجامعى يستخرج حبة لب من القصبة الهوائية لطفل عمره عامين ونصف حبة اللب السورى بعد استخراجها من القصبة الهوائية للطفل
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكن فريق جراحى بمستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، فى استخراج حبة لب سورى كاملة من القصبة الهوائية لطفل يبلغ من العمر عامين ونصف، وتصرح للطفل بالخروج عقب وضعه تحت الملاحظة بعد الانتهاء من الجراحة.

وأكد الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، أن قسم جراحة القلب والصدر بمستشفي بنها الجامعي، بقيادة الدكتور محمد الاشهب رئيس مجلس إدارة المستشفي وعميد كلية الطب، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وضم الفريق الجراحى المساعدين كلا من أطباء التخدير وهم الدكتورة أمانة نجاح، والدكتور زياد محسن، والدكتور محمد سمير.

كما تم على الفور إجراء أشعة مقطعية، والشك في وجود جسم غريب بالأشعة المقطعية، حيث تم إدخاله للعمليات على الفور واستخراج حبة لب في عملية سريعة، استغرقت نصف ساعة فقط.


اخبار القليوبية

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جامعة بنها

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