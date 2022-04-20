فتوى مجلس الدولة تلزم وكالة الفضاء المصرية بدفع 95 ألف جنيه تلفيات سيارة

كتب أحمد عبد الهادى

قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى بإلزام وكالة الفضاء المصرية بسداد مبلغ مقداره (95432,53) جنيهًا، إجمالي قيمة فاتورتي أعمال الصيانة الخاصة بالسيارة رقم (184 ط ب ر) ماركة (ميكروباص فوتون)، في النزاع الذي دار بين وكالة الفضاء المصرية والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بخصوص تحديد الجهة الملزمة بسداد مبلغ إجمالي مقداره (95432,53) جنيها قيمة فواتير الصيانة للسيارة ماركة فوتون رقم (184 ط ب ر).

وقالت الجمعية في حيثيات فتواها، انه ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء كانت قد أرسلت إحدى السيارات التابعة لبرنامج الفضاء المصري، ورقمها (184 ط ب ر) وماركتها (ميكروباص فوتون)، إلى الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل (غبور مصر)، وذلك لإجراء أعمال الصيانة، وبتمام تلك الأعمال أصدرت الشركة المذكورة فاتورتين: الأولى في 30/6/2021 بمبلغ مقداره (76499,98) جنيهًا، والثانية في 12/9/2021 بمبلغ مقداره (18932,55) جنيهًا، وكلتا الفاتورتين بمبلغ إجمالي مقداره (95432,53) جنيهًا.

وتابعت، وإذ تم نقل تبعية برنامج الفضاء المصري من الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى وكالة الفضاء المصرية، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان رقم (1149) لسنة 2020 الصادر في 9/6/2020، فإن الوكالة تغدو ملزمة والحال كذلك بسداد إجمالي قيمة الفاتورتين المذكورتين بحسبانها حلّت محل الهيئة في أداء ما عليها من التزامات بشأن البرنامج المذكور بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وأضحت من ثم خلفًا خاصًّا للهيئة بشأن التزاماتها الناشئة عن كافة ما يتعلق بذلك البرنامج، ومنها سداد تكاليف قيمة أعمال الصيانة الخاصة بالسيارة سالفة الذكر المنقولة تبعيتها إلى الوكالة.

واستكملت أن أعمال الصيانة من مستلزمات تلك السيارة، وكانت الوكالة على علم بهذا الالتزام حال تسلمها للسيارات التابعة لبرنامج الفضاء المصري بموجب المحضر المؤرخ 9/8/2021.