صرف والدة "طفلة البلكونة" من النيابة بعد الاستماع لأقوالها حول الواقعة

كتب أحمد الجعفرى

صرفت النيابة العامة بجنوب الجيزة والدة "طفلة البلكونة" من سرايا النيابة بعد الاستماع لأقوالها، وانتهت منذ قليل من التحقيقات فى القضية، بعدما وجهت لوالد الطفلة تهمة تعريض حياتها للخطر.

وأمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص يحاول إلقاء فتاة من بلكونة الشقة، والاعتداء عليها بالضرب، وتدخل عدد من الأشخاص وتمكنوا من إنقاذ الفتاة.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية الشخص مرتكب الواقعة، وتبين أنه يقيم بمنطقة الهرم، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.