شاب يكشف كواليس تشويه وجهه بسلاح أبيض على يد عاطل فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عاطل، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي بالوجه، ووجه المجني عليه اتهاما للجاني بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات سابقة بينهما، بالإضافة إلى خلافات متعلقة بالميراث.

وذكر المجني عليه أنه خلال جلوسه أمام محل عمله بالمنيب، حضر المتهم من خلفه، واعتدى عليه بمطواة، فأصابه بجرح قطعي كبير بالوجه، وخلال محاولته الدفاع عن نفسه، أصابه المتهم بعدة جروح أخرى بجسده.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، كما تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وحصل اليوم السابع على التقرير الطبي الذي تضمن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب بجرح قطعي بالوجه، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه خلال جلوسه أمام محل عمله بمنطقة المنيب، فوجئ بالمتهم يعتدي عليه بسلاح أبيض، فأصابه بجرح قطعي كبير بوجهه، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم يرتبط بعلاقة قرابة بالمجني عليه، وأن خلافات متعلقة بالميراث وراء ارتكاب المتهم الجريمة، بالإضافة إلى سابقة تشاجرهما سابقا، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق