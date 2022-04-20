اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 12:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها من التوترات في القدس المحتلة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:53 م
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها من التوترات في القدس المحتلة القدس المحتلة
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل تحذيرا أمنيًا لرعاياها بعد التوترات في القدس.

 

وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية ان السفارة طالبت من الأمريكيين بتوخي الحذر وزيادة الوعي بمتطلبات السلامة الشخصية بسبب الأحداث.

 

 


اخبار أمريكا

اخبار القدس

القدس المحتله

السفاره الامريكيه

اخر اخبار فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة