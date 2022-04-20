سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها من التوترات في القدس المحتلة

أصدرت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل تحذيرا أمنيًا لرعاياها بعد التوترات في القدس.
وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية ان السفارة طالبت من الأمريكيين بتوخي الحذر وزيادة الوعي بمتطلبات السلامة الشخصية بسبب الأحداث.
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أصدرت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل تحذيرا أمنيًا لرعاياها بعد التوترات في القدس.
وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية ان السفارة طالبت من الأمريكيين بتوخي الحذر وزيادة الوعي بمتطلبات السلامة الشخصية بسبب الأحداث.
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