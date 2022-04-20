سفارة إسبانيا بمصر تنظم النسخة الثالثة من القراءة الافتراضية لرواية "الكيخوتى"

كتبت: هناء أبو العز

يحتفل العالم فى 23 أبريل باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، من أجل الترويج لقيم الكتب والقراءة، وتيسيير سبل وصول القراءة للجميع، وكذلك دعم صناعة النشر وحماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين.

وتعد هذه الاحتفالية بمثابة تكريم رمزي لكبار الكتاب والمؤلفين العالميين أمثال ويليام شكسبير وميجيل دي ثربانتس والإنكا جارثيلاسو دي لا بيجا. وبهذه المناسبة، جرت العادة لسفارة إسبانيا على تنظيم قراءة للرواية العالمية "دون كيخوتي دي لا مانشا" بمشاركة الجمهور وذلك بمقار المؤسسات الثقافية في إسبانيا وكذلك هيئات التمثيل الدبلوماسي في الخارج وفروع معهد ثربانتس حول العالم.

وتنظم السفارة الإسبانية في مصر القراءة افتراضياً، منذ عام 2020، بسبب جائحة كوفيد 19، باللغتين الإسبانية والعربية، وذلك بهدف تعزيز الروابط و تقريب المسافات في أوقات العزلة التي خلفتها إجراءات الحجر الصحي والحظر، وهي مبادرة تعكس أهمية دور الثقافة الفعال والذي لا غنى عنه في توحيد الشعوب وخلق روابط وجسور بين بعضها البعض. وتواصل السفارة بهذه النسخة الثالثة مشاركتها الأنشطة التي تنظمها المؤسسات الثقافية الإسبانية لقراءة رواية " الكيخوتي" خلال شهر أبريل 2022 حول العالم.

ويهدف نشاط القراءة الافتراضية لرواية " الكيخوتي" - وهي عمل روائي عالمي ذائع الصيت يعكس قيم إنسانية رفيعة - إلى تشجيع قطاعات مختلفة من المجتمع المصري على المشاركة في القراءة وذلك عن طريق تسجيل القراءات باللغة الإسبانية (اللغة الأصلية للعمل)، وكذلك باللغة العربية حيث يسجل المشاركون قراءاتهم من النسخة العربية للرواية من ترجمة الأكاديمي والمترجم المصري الكبير الدكتور سليمان العطار (1945-2020).

ووجهت سفارة إسبانيا في مصر شكرها إلى جميع المشاركين في النسخة الثالثة من هذه القراءة المتمثلين في المعهد المصري للدراسات الدبلوماسية، معهد ثربانتس بالقاهرة والإسكندرية، البعثات الدبلوماسية الخاصة بالبلدان الإيبيروأمريكية في مصر، بالإضافة إلى شخصيات من عالم الثقافة والصحافة والأعمال، وأفراد من البعثات الأثرية الإسبانية العاملة في مصر، فضلاً عن الأساتذة والطلاب من مختلف الجامعات المصرية مثل جامعات عين شمس والأزهر والقاهرة والمنيا والسادس من أكتوبر وحلوان وفاروس وبدر والزقازيق والأقصر والسادات.

كما تعتبر هذه القراءة الافتراضية استكمالا للأنشطة التي ينظمها معهد ثربانتيس في القاهرة والإسكندرية، والتي تشمل عدة فعاليات مثل: نسخة مصغرة من القراءة التقليدية المستمرة لرواية "الكيخوتي" باللغتين الإسبانية والعربية بشكل حضوري في مقر المعهد، معارض ببليوغرافية للمستجدات والأعمال الإسبانية المترجمة إلى العربية.

بالإضافة إلى ذلك، ستقام مناظرة بين طلاب اللغة الإسبانية بمكتبة معهد ثربانتيس بالقاهرة بعنوان: "أحب القراءة / لا أحب القراءة"، وأخيرًا، عرض وتقديم القسم الجديد من مكتبة أدولفو بيوي كاساريس بمعهد ثربانتيس بالقاهرة: "ألعاب المنضدة" وذلك يوم الخميس 21 أبريل من الساعة الثانية مساء وحتى الرابعة مساء.