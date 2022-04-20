اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 05:13 ص
أكرم القصاص
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سرقة الملاكم أمير خان تحت تهديد السلاح شرق لندن

الأربعاء، 20 أبريل 2022 05:00 ص
سرقة الملاكم أمير خان تحت تهديد السلاح شرق لندن الملاكم أمير خان
ا ش ا

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كشف الملاكم البريطاني وبطل العالم في الملاكمة السابق أمير خان عن تعرضه لحادث سرقة في شرق لندن.
 
وكتب خان عبر موقع المدونات المصغرة "تويتر": "أنه وزوجته فريال مخدوم، 30 عامًا، بخير بعد هذه الحادثة".
 
وفي صورة على "تويتر"، أظهر الملاكم البريطاني، 35 عامًا، معصمه فارغًا"، وقال إنه "يشعر بالغرابة بعض الشيء لأنه لا يرتدي ساعته".
 
وأضاف خان "ركض اثنان من المشتبه بهم نحو بطل العالم السابق في الشارع وصوب أحدهم مسدسًا في وجهه قبل خطف الساعة المرصعة بالماس."
 
وفتشت الشرطة المنطقة إلا أن المشتبه بهم نجحوا في الفرار.
 
وكشفت بعض الصحف البريطانية أن الساعة تبلغ نحو 71 ألف استرليني.

لندن

امير خان

سرقة الملاكم البريطانى

اخبار العالم

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