"سارة السخرى" ختمت القرآن بعمر 7 سنوات وحققت المركز السادس بالجمهورية.. فيديو

بورسعيد محمد فرج

أجرى " اليوم السابع" لقاءً مع أسرة سارة محمد السخرى الطالبة بالصف الثانى الثانوى القسم العلمى بمعهد بورفؤاد التجريبى الأزهرى وأمينة اتحاد الطلاب، والتى ختمت القرآن فى السابعة من عمرها، وحققت المركز السادس على مستوى الجمهورية، وتوجت الطالبة المثالية بالأزهر الشريف لعام 2021/2022.





وكشفت والدة "سارة" لـ"اليوم السابع"، أن فلذة كبدها كانت تحفظ القرآن سماعيا عندما كانت تجلس بجوارها أثناء قراءة وردها كل ليلة، رغم أنها لم تتجاوز آنذاك الثالثة من عمرها، ولم تدرك أيضاً أن الله حباها بملكة الحفظ.



وتابعت والدتها، أن "سارة" عندما التحقت بالحضانة وعمرها 4 سنوات اكتشف ومن خلال معلمتها أن سارة تقرأ من المصحف مثلما يقرأ الكبار، فحمدت الله كثيراً على فضله ومن ثم قررت أن نبدأ معا وأكون معلمتها التى تحتويها لتتبوأ مكانتها العلمية بتفوق وتكمل رسالتها لدراسة علوم القرآن، ونبدأ مسيرة حفظ القرآن وعلى مدار الثلاث سنوات ختمت سارة القرآن وهى فى السابعة من عمرها، لما تتمتع به من ذكاء وسرعة الحفظ.



وتستكمل والدة "سارة"، أنها التحقت بالصف الأول الابتدائى بمعهد بورفؤاد التجريبى الأزهرى، وهى خاتمة للقرآن الكريم فى السابعة من عمرها، واتسم مشوارها التعليمى فى رحاب الأزهر برعاية الله وحفظه ودرست أحكام القرآن وتجويده، ولمزيد من التطلع التحقت بمعهد القراءات العشر.



وفى السياق نفسه، أكد والدتها أن سارة شاركت فى العديد من المسابقات منها مسابقه القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، وحصدت المركز السادس، كما توجت "سارة" الطالبة المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2021/2022 من خلال المسابقة التى أقيمت فى محافظة الإسكندرية، فضلاً عن حصولها على المركز الأول على مستوى محافظة بورسعيد فى مسابقة تحدى القراءة العربى، وتم تصعيدها للمشاركة فى المسابقة التى ستقام فى القاهرة.



ومن جانبها أكدت "سارة"، لـ"اليوم السابع"، أنها تعشق إذاعة القرآن الكريم كما تعشق قناة العفاسى التى جعلتها تبدع فى المدح والإنشاد الدينى، وتمنت سارة أن يرزقها الله أداء مناسك الحج والعمرة لوالديها وأن تحصل على القراءات العشر، فضلاً أنها تتمنى أن تلتحق بكلية الطب، متمنية أن تحصل إن شاء الله على درجة الدكتوراه لتتمكن من أن تكون أستاذة جامعية بكلية الطب.