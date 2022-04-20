زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالمؤبد والمشدد للمتهمين بـ"أحداث عنف إمبابة"

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 5 سنوات، يوم 20 أبريل من عام 2017، قضت الدائرة 23 إرهاب برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، بالسجن المؤبد لـ 5 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ متهمين اثنين، لاتهامهم فى أحداث العنف التى شهدها شارع الوحدة بإمبابة.

تضم قائمة الصادر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، كلا من: عادل خلف عبد العال، ومحمود شوقى حنفى، وحجازى عبد العال، وإسلام عيد، ومحمد خالد محمد عفيفى، بينما الصادر بحقهما حكم بالسجن المشدد 15 سنة، هما: علاء شعبان أبو الفضل، وأحمد إبراهيم محمد إبراهيم.

كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد الجمل.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم كنتاكى بشارع الوحدة، والانضمام لجماعة أُسّست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.