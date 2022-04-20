زاخاروفا: إلقاء اللوم على روسيا ورئيسها فى كل شئ دعاية أمريكية كلاسيكية

وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أسباب التضخم المرتفع في بلاده، إن إلقاء اللوم على روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كل شيء هو من سمات الدعاية الأمريكية الكلاسيكية.

وحسب موقع سبوتنيك، قال بايدن، في وقت سابق، إن التضخم المرتفع في الولايات المتحدة له سببان، فيروس كورونا وفلاديمير بوتين.

وقالت زاخاروفا "هذه هي دعاية الولايات المتحدة الكلاسيكية اليوم. كل ما يفشلون بفعله، يلومون الرئيس الروسي على ذلك. لقد كان لديهم رئيس أمريكي اختاره بوتين، والآن ظهر التضخم، والآن ارتفاع أسعار الطاقة، وبنفس السبب. هذه دعاية أمريكية كلاسيكية".

وكانت زاخاروفا قد نشرت على "تلجرام" في وقت سابق، ردا على تصريحات بايدن حول سبب التضخم في الولايات المتحدة، جاء فيه "أزمة النموذج الليبرالي للاقتصاد، ومورده الوحيد هو الطريقة الإمبريالية المفترسة لحل المشاكل الداخلية".

وحسب قولها، تفاقمت هذه الظواهر بفعل تصرفات الإدارة الأمريكية "المنفصلة عن الواقع. بعد كل شيء، كان شعار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" يدور حول هذا بالضبط - لاستعادة عظمة البلاد، التي كان اقتصادها قائمًا على المنافسة الحرة والعمالة والموهبة".

وأوضحت زاخاروفا أن دكتاتورية الليبرالية لم تترك شيئا من هذه المبادئ. وأضافت أن سبب التضخم في الولايات المتحدة هو أن الاقتصاد الليبرالي لم يصمد أمام اختبار الوباء، وقد ساهم بايدن وفريقه في ذلك بكل الطرق الممكنة.