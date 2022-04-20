رفع 290 طن قمامة و8 أطنان أتربة من الشوارع والميادين بالمنصورة

الدقهليه - شريف الديب

اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة..

وقال " مختار" أنه تم رفع 290 طن قمامة و8 طن اتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية بمشاركة 102 معدة على مدار ثلاث ورديات شملت سيارات قلاب حمولة 5 و10 و20 طن ومكابس وجرارات وسيارات نصف طن عددها 5سيارات و2 سيارة كهرباء و5 لودر كبير وبوكيت.

ومن جانبه قال نادر محى الدين رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد استمر تنفيذ حملات النظافة والتجميل لتشمل كافة القطاعات بنطاق المنطقة المركزية حيث تم المرور على شارع الجيش وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة وسعد زغلول والتجار والمشاية وشارع الترعة والجمهورية وأبو الليل والمجزر والعبور وعدد من الشوارع الضيقة الممتدة من شارع الجلاء وذلك بمرور سيارات النقل الصغيرة النصف طن.

كما تم متابعة تقليم الاشجار بحى توريل والجزيرة الوسطى بشارع الجيش وتم صيانة بعض العاب الاطفال بحديقة شجرة الدر كما تم أيضا رفع كفاءة الإنارة والخلايا ببعض الشوارع والميادين منها شارع عبد السلام عارف وشارع سعد زغلول وشارع قناة السويس ومازال العمل مستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى من خلال الوردية الرابعة وذلك حرصا على المظهر الحضارى للمدينة توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين .

وهذا وقد اكد "المحافظ "على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.