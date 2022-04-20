رفع 150 حالة إشغال ومصادرة 30 من المضبوطات المتنوعة فى حملة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة المهندس سيد مدنى، حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات داخل شوارع السوق السياحى بوسط المدينة.

وأوضح المهندس سيد مدنى بأن الحملة أسفرت عن رفع أكثر من 150 حالة إشغال طريق بدون تحرير محضر، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة 30 من المضبوطات المتنوعة، مشيراً بأن الحملة تمت بمشاركة قوات شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندى ، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، فضلاً عن الفنيين والعاملين المدعمين بالأدوات والمعدات الثقيلة بالوحدة المحلية .

يأتى ذلك فى إطار استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن مواصلة سلسلة الحملات الصباحية والمسائية لرفع وإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات أولاً بأول بالمناطق والأحياء السكنية والأسواق لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.