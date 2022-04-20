اليوم السابع
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ربيعى نهارا بارد ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا بكافة أنحاء الجمهورية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:27 م
ربيعى نهارا بارد ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا بكافة أنحاء الجمهورية حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد، طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. .
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس ، كما يلى : 
 
 يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء 
 
 يسود طقس ربيعى معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى  
 
لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد 
 
طقس حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد
 
طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية
 
 طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
نشاط رياح على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى .
 
القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة
 
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجات
 
مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة
 
سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجات
 
قنا العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجات
 
أسوان العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.
 
سانت كاترين العظمى 26 درجات والصغرى 12 درجة.

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