رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع وزيري الداخلية والخارجية تحديات تصويت المغتربين

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بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في السراي الكبير مقر الحكومة في بيروت، مع وزيري الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والخارجية عبدالله بوحبيب، التحديات التي تواجه التحضير لتصويت اللبنانيين في الخارج بالانتخابات النيابية المقررة يومي 6 و8 مايو المقبل بالخارج و15 مايو بالداخل.

ونفى بوحبيب عقب اللقاء وضع عراقيل أمام المغتربين للادلاء بأصواتهم، موضحا أن القنصل اللبناني العام في سيدني باستراليا عمل بموجب ما طلبته منه لجنة الانتخابات وما اتفق عليه وزيرا الخارجية والداخلية، بأن يتم تقسيم المراكز في المدن الكبيرة وفقا للرمز البريدي للمنطقة، وهو نفذ ما طلب منه، ولكن ما حصل هو أن الاحزاب قوية في منطقة سيدني ومساحتها أكبر من لبنان، حيث تم تسجيل قسم كبير من المغتربين عبر الأحزاب فحصل اختلاف بالرمز البريدي، مشددا على أن هذا الأمر لا تتحمل مسؤوليته الدولة أوالقنصلية أو وزارتا الخارجية والداخلية وإنما الأحزاب التي سجلت الناخبين على المنصة.

وعن الحلول الممكن اتخاذها قال بوحبيب إنه يتم حاليا دراسة الوضع وبحث ما يمكن القيام به، مشددا على أن الانتخابات سيتم إجراؤها أينما كان وفي سيدني أيضا التي تضم نحو 17 ألف ناخب.

وأشار إلى أن اللجان في الخارج بحاجة إلى 1200 مندوب لتوزيعهم على اللجان الفرعية لمتابعة الانتخابات من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء، وبعد إغلاق الصناديق عند العاشرة يجب أن يبقى مندوب مع كل صندوق إلى صباح اليوم التالي موعد تسليم الصندوق لشركة الشحن.