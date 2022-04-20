اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس أوكرانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية يناقشان زيادة المساعدات الأمنية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:00 ص
رئيس أوكرانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية يناقشان زيادة المساعدات الأمنية رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين زيادة المساعدة الأمنية لأوكرانيا في الحرب ضد الروس ومسألة الإعمار بعد الحرب.

وكتب زيلينسكي في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أوردته وكالة "يوكرنفورم" الأوكرانية: "أبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتقديم الاستبيان المكتمل - وهي خطوة مهمة نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، بحثنا زيادة المساعدات الأمنية لأوكرانيا في مواجهة عدوان روسيا، وناقشنا أيضا الإعمار بعد الحرب. نحن نقدر دعم الاتحاد الأوروبي".

وذكرت وكالة "يوكرنفورم"، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - خلال زيارة كييف في 8 أبريل الجاري - سلمت استبيانًا لوضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وفي 18 أبريل، سلم زيلينسكي الجزء الأول من الاستبيان المكتمل إلى رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا ماتي ماسيكاس.

 


رئيس أوكرانيا

أوكرانيا

المفوضية الأوروبية

الحرب الروسية الاوكرانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال لأوكرانيا لمدة 4 أيام.. البيت الأبيض: قمة بايدن الافتراضية مع قادة أوروبا والناتو ركزت على استمرار دعم أوكرانيا.. ومجلس الأمن الروسى: المخابرات تشير لتدفق الآلاف من المرتزقة لكييف

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:55 م

البنتاجون: سنزود أوكرانيا بـ 18 منظومة مدفعية قريباً وسلمناهم طائرات مع قطع غيار

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:49 م

وزير خارجية أوكرانيا: نوافق على هدنة إنسانية دعت إليها الأمم المتحدة لمدة 4 أيام

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:48 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة