دموع أم تنقذ ابنها من الحبس فى قضية سرقة بالمحلة.. اعرف التفاصيل

الغربية مصطفى عادل

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، ببراءة المتهم رمضان رمضان سلامة في القضية رقم 437 جنايات ثالث المحلة، المقيدة برقم 28 كلي شرق طنطا والمتهم فيها بسرقة والدته بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض بالطريق العام.

جاء حكم البراءة بعدما حضرت والدة المتهم" المجني عليها" أمام هيئة المحكمة وبكت بالدموع ونفت عنه ارتكابه لواقعة السرقة بالإكراه.

وقالت المجني عليها أمام المحكمة أن نجلها كان يريد الارتباط بفتاة ولكنها رفضت ذلك، كما أكدت بأنها تستحق الحبس بدلاً منه كونها هي من تسببت في حبسه.



واستجابت المحكمة إلى طلب الأم وقضت ببراءة المتهم، وتم التنبيه على المتهم ببر والدته خاصة وأن بر الأم من أعظم الفضائل.