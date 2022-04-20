"دراما وقانون".. بعد إثارة القضية بـ"سوتس" كيف يواجه القانون سرقة حقوق الملكية

كتب أحمد الجعفرى

أثار مسلسل "سوتس بالعربى" قضية سرقة حقوق الملكية الفكرية، وذلك خلال أحداث الحلقة السادسة عشر والسابعة عشر من المسلسل.

ويسلط "اليوم السابع" الضوء على تلك القضية والعقوبات التى يواجهها المتهمين فى تلك القضايا.

طبقا للمادة رقم 181 من قانون حماية حقوق الملكية، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

عقوبة سرقة الأفكار

- طرح أي عمل مصنوع للتداول بأي صورة من صور التداول المختلفة، كالبيع أو الإيجار أو غيرها، بدون الحصول على إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق.

- تقليد إحدى الأعمال المصنوعة وعرضها للتداول أو البيع أو تصديرها للخارج مع العلم بكونها مقلدة.

- القيام بنشر إحدى الأعمال المصنوعة المبتكرة عبر الإنترنت أو غيرها من وسائل النشر المختلفة، بدون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب العمل.

- التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

- الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

- الاعتداء على أي من الحقوق الأدبية أو الحقوق المالية للمؤلف أو صاحب العمل.