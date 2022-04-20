اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:50 م
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جولة تفقدية لرئيس مركز ومدينة المحله الكبرى لأعمال النظافه في البنوان والمعتمدية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:01 م
جولة تفقدية لرئيس مركز ومدينة المحله الكبرى لأعمال النظافه في البنوان والمعتمدية جانب من الجولة
الغربيــــة عادل ضرة

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بدأ اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى اليوم جولاته التفقدية بمتابعة أعمال النظافة و رفع القمامة بالوحدات المحلية لقرى البنوان و المعتمدية بمشاركة المحاسب سعد نصر و المهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة 
 
 شهدت الجولة متابعة أعمال النظافة و التجميل بمدخل قرية البنوان حيث تم رفع العديد من تجمعات القمامة و دهان و تجميل المنطقة المحيطة بالبوابة التعريفية الجديدة و تطوير أماكن الاستراحات و منطقة الكوبرى و تفقد مقر الوحدة المحلية للبنوان بحضورعبد الرحمن رحيم رئيس الوحده المحلية بالبنوان
 
كما استكملت الجولة بمتابعة أعمال النظافة على طريق المحله/ كفر الشيخ القديم التابع للوحده المحلية لقرية المعتمدية و تفقد العديد من المنشآت الحكومية بجانب مقر الوحدة منها الوحدة الصحية و مركز الشباب والسنترال،ووحدة المطافى و مكتب التموين بحضور عادل غنام رئيس وحدة المعتمدية 
 
ووجه بمزيد من أعمال التجميل و النظافة بمداخل القرى  و ضرورة التواصل مع المواطنين و إنهاء مشاكلهم وعمل خط صرف جديد لنقطة المطافى بالمعتمدية و التأكد من توافر جميع اللقاحات بالوحدات الصحية كما التقى بالعديد من المواطنين و استمع لمشاكلهم وآرائهم .
 

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