جولة تفقدية لرئيس مركز ومدينة المحله الكبرى لأعمال النظافه في البنوان والمعتمدية

الغربيــــة عادل ضرة

بدأ اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى اليوم جولاته التفقدية بمتابعة أعمال النظافة و رفع القمامة بالوحدات المحلية لقرى البنوان و المعتمدية بمشاركة المحاسب سعد نصر و المهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة

شهدت الجولة متابعة أعمال النظافة و التجميل بمدخل قرية البنوان حيث تم رفع العديد من تجمعات القمامة و دهان و تجميل المنطقة المحيطة بالبوابة التعريفية الجديدة و تطوير أماكن الاستراحات و منطقة الكوبرى و تفقد مقر الوحدة المحلية للبنوان بحضورعبد الرحمن رحيم رئيس الوحده المحلية بالبنوان

كما استكملت الجولة بمتابعة أعمال النظافة على طريق المحله/ كفر الشيخ القديم التابع للوحده المحلية لقرية المعتمدية و تفقد العديد من المنشآت الحكومية بجانب مقر الوحدة منها الوحدة الصحية و مركز الشباب والسنترال،ووحدة المطافى و مكتب التموين بحضور عادل غنام رئيس وحدة المعتمدية

ووجه بمزيد من أعمال التجميل و النظافة بمداخل القرى و ضرورة التواصل مع المواطنين و إنهاء مشاكلهم وعمل خط صرف جديد لنقطة المطافى بالمعتمدية و التأكد من توافر جميع اللقاحات بالوحدات الصحية كما التقى بالعديد من المواطنين و استمع لمشاكلهم وآرائهم .