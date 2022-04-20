اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

غضب متصاعد فى بريطانيا..

جارديان: التصويت على إمكانية التحقيق مع جونسون حول تضليل العموم الخميس

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:35 ص
جارديان: التصويت على إمكانية التحقيق مع جونسون حول تضليل العموم الخميس بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصف زعيم حزب العمال، كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني بأنه "رجل بلا خجل" خلال مناقشات غاضبة في البرلمان بينما كان أعضاء البرلمان يستعدون للتصويت على ما إذا كان ينبغي التحقيق مع بوريس جونسون بسبب الكذب وتضليل "العموم" بشأن حفلات داونينج ستريت وقت الإغلاق.

 

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن بوريس جونسون تحدث أمام النواب للمرة الأولى منذ تلقيه إخطارًا بعقوبة ثابتة لحضوره حفل أقيم بمناسبة عيد ميلاده في يونيو 2020 ، عن أسفه لكنه قال إنه لم يخطر بباله أن التجمع كان انتهاكًا لقواعد كورونا.

 

وفي رد عنيف ، اتهم زعيم حزب العمال رئيس الوزراء بعدم الأمانة وقال إنه "لا يحترم تضحية الشعب البريطاني".

 

وأصبح مارك هاربر ، النائب عن حزب المحافظين ، آخر نواب دعا جونسون للاستقالة ، بعد سماع اعتذاره ، قائلاً: "لم أعد أعتقد أنه يستحق المنصب العظيم الذي يشغله".

 

وسيصوت أعضاء البرلمان يوم الخميس على اقتراح حزب العمال الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق من قبل لجنة الامتيازات في مجلس العموم فيما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان بشأن سلسلة من الحفلات المخالفة للإغلاق في داونينج ستريت.

 

حث ستارمر النواب المحافظين على اغتنام الفرصة للتخلص من جونسون و "إعادة الصدق والنزاهة إلى سياستنا".

 

وقال جونسون في بيانه أمام البرلمان إنه خالف القواعد عن غير قصد. "لم يخطر ببالي في ذلك الوقت أو لاحقًا أن اجتماعًا في غرفة مجلس الوزراء ، قبل اجتماع حيوي حول استراتيجية كورونا ، يمكن أن يرقى إلى حد انتهاك القواعد. كان هذا خطأي وأنا أعتذر عنه بلا تحفظ ".

 

وأضاف جونسون أن "الأذى والغضب" الناجمين عن الخلاف قد منحه "إحساسًا أكبر بالالتزام بالوفاء بأولويات الشعب البريطاني ، والرد بأفضل تقاليد بلادنا على هجوم بوتين الهمجي على أوكرانيا" .

 

وقال إنه كان يناقش الصراع في أوكرانيا يوم الثلاثاء عبر مكالمة مع زملائه من قادة العالم ، بمن فيهم الرئيسان جو بايدن وإيمانويل ماكرون.

 

كما رفض هاربر اعتذار جونسون ، قائلاً: "يؤسفني أن أقول إن لدينا رئيس وزراء انتهك القوانين التي قال للبلاد أن تتبعها ، ولم يكن صريحًا حيال ذلك ، وسيسأل الآن الرجال والنساء المحترمين على هذه المقاعد للدفاع عما أعتقد أنه لا يمكن الدفاع عنه ".


بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطانى

حفلات داونينج ستريت

العموم

كير ستارمر

زعيم حزب العمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير بريطانى سابق يدعو بوريس جونسون لـ"إظهار القيادة"

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:51 م

أزمات بوريس جونسون لا تنتهى.. 3 غرامات إضافية لرئيس وزراء بريطانيا بسبب "حفلات الاغلاق".. خبراء: الإجمالى قد يتخطى 10 الآف إسترلينى.. اندبندنت تكشف "الحالة الجنائية" لجونسون..وأكثر من نصف حزبه يطالبون باستقالته

الجمعة، 15 أبريل 2022 12:00 ص

بوريس جونسون: الهجرة غير المنظمة تضع خدماتنا تحت ضغوط كبيرة

الخميس، 14 أبريل 2022 11:59 ص

استمرار الجدل حول حفلات "داونينج ستريت".. جارديان: بوريس جونسون يتحدى دعوات الاستقالة بعد تغريمه لحضور حفلات الإغلاق.. ومصادر تنفى تكهنات باستقالة وزير المالية.. ورئيسة وزراء اسكتلندا تنضم للمطالبين بالرحيل

الخميس، 14 أبريل 2022 12:30 ص

استقالة وزير العدل البريطانى على خلفية خرق بوريس جونسون قيود كورونا

الخميس، 14 أبريل 2022 12:04 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة