جارديان: التصويت على إمكانية التحقيق مع جونسون حول تضليل العموم الخميس

كتبت رباب فتحى

وصف زعيم حزب العمال، كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني بأنه "رجل بلا خجل" خلال مناقشات غاضبة في البرلمان بينما كان أعضاء البرلمان يستعدون للتصويت على ما إذا كان ينبغي التحقيق مع بوريس جونسون بسبب الكذب وتضليل "العموم" بشأن حفلات داونينج ستريت وقت الإغلاق.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن بوريس جونسون تحدث أمام النواب للمرة الأولى منذ تلقيه إخطارًا بعقوبة ثابتة لحضوره حفل أقيم بمناسبة عيد ميلاده في يونيو 2020 ، عن أسفه لكنه قال إنه لم يخطر بباله أن التجمع كان انتهاكًا لقواعد كورونا.

وفي رد عنيف ، اتهم زعيم حزب العمال رئيس الوزراء بعدم الأمانة وقال إنه "لا يحترم تضحية الشعب البريطاني".

وأصبح مارك هاربر ، النائب عن حزب المحافظين ، آخر نواب دعا جونسون للاستقالة ، بعد سماع اعتذاره ، قائلاً: "لم أعد أعتقد أنه يستحق المنصب العظيم الذي يشغله".

وسيصوت أعضاء البرلمان يوم الخميس على اقتراح حزب العمال الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق من قبل لجنة الامتيازات في مجلس العموم فيما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان بشأن سلسلة من الحفلات المخالفة للإغلاق في داونينج ستريت.

حث ستارمر النواب المحافظين على اغتنام الفرصة للتخلص من جونسون و "إعادة الصدق والنزاهة إلى سياستنا".

وقال جونسون في بيانه أمام البرلمان إنه خالف القواعد عن غير قصد. "لم يخطر ببالي في ذلك الوقت أو لاحقًا أن اجتماعًا في غرفة مجلس الوزراء ، قبل اجتماع حيوي حول استراتيجية كورونا ، يمكن أن يرقى إلى حد انتهاك القواعد. كان هذا خطأي وأنا أعتذر عنه بلا تحفظ ".

وأضاف جونسون أن "الأذى والغضب" الناجمين عن الخلاف قد منحه "إحساسًا أكبر بالالتزام بالوفاء بأولويات الشعب البريطاني ، والرد بأفضل تقاليد بلادنا على هجوم بوتين الهمجي على أوكرانيا" .

وقال إنه كان يناقش الصراع في أوكرانيا يوم الثلاثاء عبر مكالمة مع زملائه من قادة العالم ، بمن فيهم الرئيسان جو بايدن وإيمانويل ماكرون.

كما رفض هاربر اعتذار جونسون ، قائلاً: "يؤسفني أن أقول إن لدينا رئيس وزراء انتهك القوانين التي قال للبلاد أن تتبعها ، ولم يكن صريحًا حيال ذلك ، وسيسأل الآن الرجال والنساء المحترمين على هذه المقاعد للدفاع عما أعتقد أنه لا يمكن الدفاع عنه ".