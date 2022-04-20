"ثلاجة الخير" مشروع خيري جنوب الأقصر لتوفير سلع غذائية ووجبات للمستحقين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر رصد من خلاله "ثلاجة الخير" وهى فكرة مشروع شعبى بتكاتف من أهل الخير فى مدينة إسنا، حيث وفر مجموعة من محبى العمل الخيرى 2 ديب فريزر وثلاجة تكتظ بـ"اللحوم والفراخ والأوراك والمجمدات والسكر والأرز والسمن" وكافة السلع لتوزيعها على المستحقين والأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك وطوال العام، والتى تعمل منذ 3 سنوات ويزداد العمل بها خلال شهر رمضان سنوياً.

وفى هذا الصدد، قال عبد الدايم محمد خضرى ابن مدينة إسنا والقائم على فكرة ثلاجة الخير، أن بداية الفكرة والعمل الخيرى فى تلك الثلاجة بدأ منذ 3 سنوات مضت وشرارتها كانت من ناحية الحاجة فاطمة بدران إحدى سيدات العمل الخيري منذ سنوات معهم، والتى شاهدت فى التليفزيون ثلاجة متروكة فى أحد المناطق وبداخلها سلع للجميع من الأسر الأولى بالرعاية والفقراء والأهالى فى الشوارع، فطرحت الفكرة علي وصديقه حسن الترة وعمر بدران وبعض الشباب، وأحضرت لهم ديب فريزر ليكون نواة ثلاجة الخير فى مدينة إسنا.

وأضاف عبد الدايم خضرى لـ"اليوم السابع"، أنه بعض أهل الخير علموا بالفكرة وقاموا بتوفير ثلاجة عرض وثلاجة آخرى عبارة عن ديب فريزر كبيرة، وبدء العمل فى المشروع الخيري منذ 3 سنوات لدعم المحتاجين الحقيقيين الذين يمرون يومياً بإتجاه ثلاجة الخير، كما قاموا بوضع قائمة آخرى من الأسر الأولى بالرعاية لتوصيل السلع الغذائية لمنازلهم لكونهم من المتعففين ولا يريدون أن يعلم أحد بهم، كما أنهم خلال فترة أزمة كورونا قاموا بتوفير كمامات للمساجد وأصحاب الظروف الخاصة بالمجان، بجانب أجهزة لقياس نسبة الأكسجين وأجهزة إيموبليزر وتنفس ساهمت فى دعم مدينة إسنا خلال فترة كورونا، مؤكداً على أن أهل الخير فى مدينة إسنا ينطلقون بكل قوة فى دعم أهالي المدينة.



الثلاجة-بداخلها-كميات-من-السلع-والمواد-الغذائية



الثلاجة-توزع-300-وجبة-ساخنة-طوال-شهر-رمضان



الثلاجة-توزع-800-شنطة-رمضان



الثلاجة-توفر-مجمدات-ولحوم-تكفى-الجميع



الحاج-عبد-الدايم-يتحدث-عن-الفكرة



الفكرة-بدأتها-فاطمة-بدران-منذ-3-سنوات-ووفرت-ديب-فريزر



الفكرة-بدأتها-فاطمة-بدران-منذ-3-سنوات



القائم-على-فكرة-ثلاجة-الخير-باسنا



بداخلها-كميات-من-السلع-والمجمدات-للجميع



بوستر-على-ثلاجة-الخير-للجميع



توفير-سلع-غذائية-وتبرعات-فى-ثلاجة-الخير



توفير-كمامات-وادوات-طبية-بالثلاجة-لمكافحة-كورونا



ثلاجة-الخير-مشروع-شعبي-جنوب-الأقصر



جانب-من-اللحوم-والمجمدات-داخل-الثلاجة



جانب-من-المجمدات-واللحوم-داخل-الثلاجة



جانب-من-محتويات-ثلاجة-الخير-باسنا



جانب-من-محتويات-مخازن-ثلاجة-الخير-باسنا



ديب-فريزر-فى-ثلاجة-الخير-يوفر-المجمدات



ضع-ما-تجود-به-نفسك-وخذ-ما-يكفيك-عن-قناعة



كافة-السلع-الغذائية-متوافرة-فى-ثلاجة-الخير



لافتة-على-الثلاجة-لدعم-المستحقين



محتويات-المجمدات-فى-ثلاجة-الخير-باسنا



محتويات-ثلاجة-الخير-باسنا



مخزن-ثلاجة-الخير-باسنا