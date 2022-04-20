تكريم الفائزين بالمسابقة الرمضانية بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

احتفلت مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بشهر رمضان المبارك بتكريم الفائزين فى المسابقة الدينية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية بهذه المناسبة، وكانت هذا العام بعنوان "إعجاز الرحمن في سور القرآن" ، وذلك في الحفل الذي أقيم بمقر المديرية.

وقال المهندس وائل مختار المصري وكيل وزارة إسكان المنيا، إنه دائما يشجع على إقامة مثل هذه الحفلات خلال المناسبات الدينية والقومية المختلفة لما له من عظيم الأثر للروح المعنوية للعاملين بالمديرية وروح الفريق الواحد، وفرصة الالتقاء للعاملين لسماع مطالبهم بعيد عن أجواء وضغوط العمل.

وقال أسامة محمد نجيب مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، إن الإدارة قامت بإعداد المسابقة للعاملين بالمديرية وقامت بتوزيعها علي جميع العاملين بالمديرية منذ 15 يوما، وقد تقدم للمسابقة 75 من العاملين بالمديرية كان من بينهم أقباط.

وقد أجريت القرعة العلنية أثناء الحفل بحضور مديري الإدارات وجميع العاملين بالمديرية فى أجواء رمضانية مليئة بالود والتفاؤل، وذلك لاختيار 32 فائزا من بين الإجابات الصحيحة، وقد جاء من بين الفائزين إثنين من الأقباط هما ثناء حكيم وهبه وناصر ميلاد لبيب بالإضافة إلى اثنين آخرين من العمال بالمديرية .

وأضاف المهندس عادل رمضان وكيل المديرية بأن كواليس وأجواء المسابقة وحفل توزيع الجوائز يعكس روح التماسك والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد المتمثل في مصرنا العزيزة.