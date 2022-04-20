اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 04:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تكريم الفائزين بالمسابقة الرمضانية بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:56 م
تكريم الفائزين بالمسابقة الرمضانية بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا جانب من التكريم
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفلت مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بشهر رمضان المبارك بتكريم الفائزين فى المسابقة الدينية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية بهذه المناسبة، وكانت هذا العام بعنوان "إعجاز الرحمن في سور القرآن" ، وذلك في الحفل الذي أقيم  بمقر المديرية. 
 
وقال المهندس وائل مختار المصري وكيل وزارة إسكان المنيا، إنه دائما يشجع على إقامة مثل هذه الحفلات خلال المناسبات الدينية والقومية المختلفة لما له من عظيم الأثر للروح المعنوية للعاملين بالمديرية وروح الفريق الواحد، وفرصة الالتقاء للعاملين لسماع مطالبهم بعيد عن أجواء وضغوط العمل.
 
وقال أسامة محمد نجيب مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، إن الإدارة قامت بإعداد المسابقة  للعاملين بالمديرية وقامت بتوزيعها علي جميع العاملين بالمديرية منذ 15 يوما، وقد تقدم للمسابقة 75 من العاملين بالمديرية كان من بينهم أقباط.
 
وقد أجريت القرعة العلنية أثناء الحفل بحضور مديري الإدارات وجميع العاملين بالمديرية فى أجواء رمضانية مليئة بالود والتفاؤل، وذلك لاختيار 32 فائزا من بين الإجابات الصحيحة، وقد جاء من بين الفائزين إثنين من الأقباط هما ثناء حكيم وهبه وناصر ميلاد لبيب بالإضافة إلى اثنين آخرين من العمال بالمديرية .
 
وأضاف المهندس عادل رمضان وكيل المديرية بأن كواليس وأجواء المسابقة وحفل توزيع الجوائز يعكس روح التماسك والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد المتمثل في مصرنا العزيزة.

شهر رمضان

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مديرية الاسكان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة