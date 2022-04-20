تكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة لتحسين الصورة الجمالية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع تراكمات القمامة من الشوارع على مدار اليوم، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن، فضلاً عن دهان البلدورات وأعمدة الإنارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بأعمال غسل البلدورات والكباري وأعمال الدهانات بطريق الأحرار لإظهار الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المحافظة.

كما شنت رئاسة مدينة القرين حملة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحلات وتحصيل رسوم الورش وقاعات الأفراح بنطاق المدينة، كما تمت أعمال النظافة العامة بالمدينة، وصيانة أعمدة الإنارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورئاسة مدينة القنايات، قامت بإزالة ورفع التراكمات والمخلفات من جميع نقاط التجميع وتفريغ صناديق القمامة ونقل نواتجها إلى النقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي بالخطارة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بأعمال النظافة ورفع التراكمات بالمدينة واشتملت الأعمال على نظافة المناطق التالية على مدار اليوم بالورديات الثلاثة (شارع المدارس - وأمام جميع المدارس- احمد عرابى - ش.الجمهورية - ش الحاجة آمنة - الساحة الشعبية - كفر أبوراشد - العساكرة)، والتى تتضمن عددا كبيرا من الشوارع بنطاق المدينة،كما تم صيانة وتركيب لمبات الليد وتغيير الأسلاك المتهالكة وصيانة أعمدة الإنارة بشوارع مدينة ههيا.

ورئاسة مركز ومدينة أبو كبير، قامت بأعمال النظافة اليومية برفع التراكمات وتجمعات القمامة من المداخل الرئيسية للمدينة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات من الشوارع وصناديق القمامة من الشوارع الداخلية بالمدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بتمهيد الطريق بناحية شارع المدارس وأمام الإدارة التعليمية بالحسينية بعد أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة الحسينية ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات بالمدينة واشتملت الأعمال على نظافة المناطق التالية على مدار اليوم بالورديات الثلاثة (المنشية - أنقيزة - منية المكرم - الساحة الشعبية - كفرالبلاسى - أحمد حلم )، والتى تتضمن عددا كبيرا من الشوارع بنطاق المدينة.

كما قامت رئاسة المركز بأعمال صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع (الإنتاج - المنيسى - فاقوس البلد - الجوازات القديمة - أبو دهشان - عبد المنعم رياض - الجمهوريه - محيط جامع الإمام - ترعة الديدامونية - محيط مدرسة الخليفة المأمون)، وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.

وتواصل رئاسة حي ثان الزقازيق، متابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع عبد السلام عارف وشارع عبد العزيز أباظة وشارع فاروق وشارع النقراشى وشارع الجيش، وما زال العمل مستمرا فى رفع القمامة من مختلف قطاعات الحى، وذلك من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة لأهالى حى أول الزقازيق.