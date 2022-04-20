اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 04:39 م
أكرم القصاص
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تطوير حى السبط البحرى غير المخطط بالخارجة بتكلفة 8 ملايين جنيه.. صور

الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:25 م
تطوير حى السبط البحرى غير المخطط بالخارجة بتكلفة 8 ملايين جنيه.. صور بعد التطوير
الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن الانتهاء من تنفيذ 95% من أعمال تطوير حى السبط البحرى غير المخطط بالخارجة، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة تقدر بنحو 8 ملايين جنيه، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين بالمنطقة واستعادة الوجه الحضارى وتوحيد الهوية البصرية للأحياء القديمة بالمدينة.

وقال المحافظ فى بيان له، إن الأعمال شملت دهان واجهات المنازل وإحلال شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، تمهيدًا لبدء أعمال رصف الطرق بعد توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة.

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