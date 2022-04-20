تطهير المجاري المائية ونقل المخلفات للمقالب العمومية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعا لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزراء الري ووزارة التنمية المحلية، وآلية التعامل لاستغلال الأراضي أعلى التغطيات المقامة على المجاري المائية، وأعمال التطهير، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، جاء ذلك بحضور عادل البزاوي، مدير إدارة الشئون القانونية، ومحمود زهران مدير جهاز النظافة بالمحافظة، ورؤساء المدن.

كما ناقش السكرتير العام، الأعمال التى تشهدها المجاري المائية لتطهيرها وإزالة المخلفات منها وتحديد كميات التطهير الواجب نقلها للمقالب العمومية.



الحضور من المسئولين بالمحافظة



الحضور من رؤساء المدن



السكرتير العام يعقد اجتماعا لمناقشة تطهير المجاري المائية



المسئولين بالمحافظة



جانب من الاجتماع



رؤساء المدن