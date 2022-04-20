تحرير 4 آلاف مخالفة تجاوز سرعة بالشوارع والمحاور الرئيسية خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة أسفرت عن ضبط (279630) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (41421 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2564 موقف عشوائى).

وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع (480 سيارة – 61 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية، تم ضبط (13044) مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (191) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (614) من سائقى حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع العينات، وفحص (469) مركبة، وتبين مخالفة (14) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3691) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (159) سائقا منهم.