تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية الغربية الإرهابية لشهر مايو المقبل

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت الدائرة الثامنة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي، تأجيل نظر قضية "خلية الغربية الإرهابية" للجلسة الأولى من دور شهر مايو المقبل، للمرافعة كطلب الدفاع.

وأوضحت المحكمة، أن القضية تضمنت انضمام أعضاء من خلية الغربية الإرهابية لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والمتهم فيها 24 متهما من أعضاء الخلايا النوعية بطنطا والمحلة الكبرى وزفتى.

وكانت المحكمة العسكرية قد أحالتها للنيابة العامة لنظرها أمام الدائرة المختصة، بعد أن أقر المتهمين بانضمامهم لجماعة الاخوان المسلمين ومشاركتهم اعتصامي رابعة والنهضة وما تلاها من أعمال عنف ومظاهرات وشغب لأجل الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.