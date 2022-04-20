بالأسماء.. الأوقاف تعتمد 21 محفظا ومحفظة جدد للقرآن الكريم

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة اختبار (21) محفظًا ومحفظة متطوعين (المجموعة السابعة والعشرون) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه (2636 ) محفظًا ومحفظة.
وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أنه جارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم :
1. نجلاء رمضان محمد طلب - المنيا
2. سلوى أحمد عبد الحكيم محمد - المنيا
3. عبد الغني محمد أحمد محمود - المنيا
4. عمر فتحي عزتلي سليمان - المنيا
5. رضا عبد الفتاح إسماعيل دياب - المنيا
6. فايزة أحمد فرج مرعي - المنيا
7. أمل وجيه عفيفي عبد الحي - المنيا
8. منار محمد سليمان صادق - المنيا
9. شيماء ربيع عبد العال محمد - المنيا
10. زينب محمد محمد عمران - المنيا
11. هدير أحمد غانم عبد الغفار - المنيا
12. أيمن يونس راوي محمد - المنيا
13. أمل حسن يوسف عثمان - المنيا
14. حنان أحمد محمد خالد - المنيا
15. صفاء حداد شلقامي علي - المنيا
16. إيمان علي عبد الله عبد الجواد - المنيا
17. مروة رضا أدهم عمر - المنيا
18. رحمة أحمد محمد محمود - المنيا
19. إيمان سيد أحمد عطية - المنيا
20. زين العابدين محمود حسن محمد - المنيا
21. أحمد حسن محمد عبد اللطيف – المنيا
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