النيابة تستمع لأقوال عامل قضم "صباع" مديره لتوبيخه داخل مطعم بالزمالك

كتب كريم صبحى

استمعت نيابة قصر النيل، لأقوال عامل فى مطعم بمنطقة الزمالك أصيب بقطع فى "عقلة إصبعه" بعدما قام زميله "بقضم وعض يده" بسبب مشادة كلامية بينهما على العمل.

وقال المجنى عليه إنه يرأس المتهم فى العمل ويوم الواقعة حرص على توجيه النصح للمتهم بضرورة العمل الجاد داخل المطعم وعدم التكاسل، لكنه لم يعجبه الكلام، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لتشابك بالأيدى، قام المتهم "بعض صباع" المجنى عليه، مما أدى لقطع "عقلة صباع"، وتم نقله إلى المستشفى لعلاجه، وفر المتهم هاربا.

وكانت منطقة الزمالك شهدت واقعة غريبة بعدما أقدم عامل على "قضم صباع" مديره في العمل بمطعم، بسبب توبيخه له في العمل أمام زملائه، وفر المتهم هاربا لتأمر نيابة قصر النيل بسرعة ضبطه وإحضاره.

البدابة بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من المستشفى، بإصابة عامل بقطع في "عقلة الأصبع" وبترها، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث في مطعم بمنطقة الزمالك وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه، وعامل آخر بالمطعم، بسبب توبيخ الضحية للمتهم لتكاسله عن العمل، مما جعل المتهم يقوم بقضم أصبع المجني عليه الذي يترأسه في العمل داخل المطعم، وفر هاربا، لتأمر النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم.