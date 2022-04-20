المفوضية الأوروبية توافق على خطة بـ20 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من أزمة أوكرانيا

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وافقت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، على خطة ألمانية تصل قيمتها إلى 20 مليار يورو لدعم الشركات النشطة في جميع القطاعات، والتي قد تكون تضررت من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وجاء في بيان صحفي، نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، أنه تمت الموافقة على المخطط بموجب إطار مساعدات الدول الأعضاء والخاص بمعالجة الأزمات المؤقتة، والذي اعتمدته المفوضية في 23 مارس 2022.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة:" من خلال هذا المخطط الذي يصل إلى 20 مليار يورو، ستدعم ألمانيا الشركات في جميع القطاعات المتأثرة بالأزمة الحالية والعقوبات ذات الصلة.

وهذه خطوة مهمة للتخفيف من الأثر الاقتصادي لحرب بوتين ضد أوكرانيان ونحن سنواصل الوقوف مع الأوكرانيين. وفي الوقت نفسه، نواصل العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة ".

وكانت ألمانيا قد أبلغت المفوضية بخطتها في هذا الشأن؛ بحيث تكون متاحة أمام الشركات من جميع الأحجام، والفاعلة في جميع القطاعات باستثناء القطاع المالي المتأثر بالأزمة الجيوسياسية الحاليةن والعقوبات المرتبطة بها.

بموجب المخطط، سيحق للمستفيدين المؤهلين تلقي مبالغ محدودة من المساعدة في أي من أشكال عديدة، من بين ذلك: المنح المباشرة؛ ومزايا الضرائب أو الدفع؛ والقروض، والتمويل المختلط بحسب البيان.