اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية توافق على خطة بـ20 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من أزمة أوكرانيا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:00 ص
المفوضية الأوروبية توافق على خطة بـ20 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من أزمة أوكرانيا الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، على خطة ألمانية تصل قيمتها إلى 20 مليار يورو لدعم الشركات النشطة في جميع القطاعات، والتي قد تكون تضررت من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وجاء في بيان صحفي، نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، أنه تمت الموافقة على المخطط بموجب إطار مساعدات الدول الأعضاء والخاص بمعالجة الأزمات المؤقتة، والذي اعتمدته المفوضية في 23 مارس 2022.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة:" من خلال هذا المخطط الذي يصل إلى 20 مليار يورو، ستدعم ألمانيا الشركات في جميع القطاعات المتأثرة بالأزمة الحالية والعقوبات ذات الصلة.

وهذه خطوة مهمة للتخفيف من الأثر الاقتصادي لحرب بوتين ضد أوكرانيان ونحن سنواصل الوقوف مع الأوكرانيين. وفي الوقت نفسه، نواصل العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة ".

وكانت ألمانيا قد أبلغت المفوضية بخطتها في هذا الشأن؛ بحيث تكون متاحة أمام الشركات من جميع الأحجام، والفاعلة في جميع القطاعات باستثناء القطاع المالي المتأثر بالأزمة الجيوسياسية الحاليةن والعقوبات المرتبطة بها.

بموجب المخطط، سيحق للمستفيدين المؤهلين تلقي مبالغ محدودة من المساعدة في أي من أشكال عديدة، من بين ذلك: المنح المباشرة؛ ومزايا الضرائب أو الدفع؛ والقروض، والتمويل المختلط بحسب البيان.


المفوضية الأوروبية

أزمة أوكرانيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البنتاجون: سنزود أوكرانيا بـ 18 منظومة مدفعية قريباً وسلمناهم طائرات مع قطع غيار

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:49 م

وزير خارجية أوكرانيا: نوافق على هدنة إنسانية دعت إليها الأمم المتحدة لمدة 4 أيام

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:48 م

العالم هذا المساء.. روسيا تعلن بدء مرحلة جديدة من الحرب على أوكرانيا.. الملك عبدالله الثاني يعود إلى الأردن بعد جراحة ناجحة.. المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يدين إحراق نسخ من "المصحف الشريف" في السويد.. صور

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة