القبض على عاطل هشم رأس عمه حتى الموت فى الجمالية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل قتل عمه بالتعدى عليه بقطعة خشبية على رأسه بسبب خلافات بينهما فى منطقة الجمالية وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الجمالية، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول مسن جثة هامدة بسبب إصابته بنزيف حاد وتهشم بالجمجمة وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمر، أثر إصابة بالرأس، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه ونجل شقيقة بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة بالايدى قام خلالها المتهم بالتعدى بالضرب على المجني عليه بقطعه خشبية على رأسه فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف بأن مشادة كلامية وقعت بينه وبين عمه وتطورت إلى قيام المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب، وأثناء الدفاع عن نفسه أصابه دون قصد بضربه على رأسه أودت بحياته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.