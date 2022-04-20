اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 05:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تدعو الولايات المتحدة احترام سيادة واستقلال دول جزر الباسيفيك

الأربعاء، 20 أبريل 2022 04:25 م
الصين تدعو الولايات المتحدة احترام سيادة واستقلال دول جزر الباسيفيك المتحدث باسم خارجية الصين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت الصين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة لاحترام بلدان جزر الباسيفيك بصفتها "دولا مستقلة وذات سيادة وليست لاحقة لها"، مؤكدة أن التعاون الأمني بين بكين وجزر سليمان لا يستهدف أي طرف ثالث.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، خلال مؤتمر صحفي تعليقا على تقارير إعلامية أشارت إلى أن الولايات المتحدة واليابان ونيوزيلندا وأستراليا أعربت عن قلقها بشأن اتفاقية إطارية للتعاون الأمني موقعة بين الصين وجزر سليمان.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن وانج قوله، إن "التعاون يقوم على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، بغرض الحفاظ على النظام الاجتماعي والتعامل مع الكوارث الطبيعية وتقديم المساعدات الإنسانية لجزر سليمان".

وأشار إلى أن الاتفاقية لا تستهدف أي طرف ثالث ولا تهدف إلى استبدال أي آلية أمنية قائمة ثنائية أو متعددة الأطراف، وأنه وفقا لمنطق الولايات المتحدة، لا يمكن لبلدان جزر الباسيفيك تنفيذ تعاون أمني إلا معها وحلفائها، ويُنظر إلى أى تعاون أمني آخر على أنه تهديد.

وتابع يجب أن أسأل الولايات المتحدة عما إذا كانت تعد هذه البلدان دولا مستقلة وذات سيادة، أم أنها لاحقة لها وهل ستطور الولايات المتحدة علاقات متساوية مع هذه البلدان أم تسعى للسيطرة عليها.


الولايات المتحدة

الصين

الصين وأمريكا

جزر الباسيفيك

جزر سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة