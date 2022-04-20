وأضاف مندوب الصين في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الإنسانية فى أوكرانيا "، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الأربعاء، إن الصين تدعو مرة أخرى جميع أطراف النزاع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وتسهيل عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية، والالتزام بالاتجاه العام للحوار والمفاوضات، وتضييق الخلافات باستمرار، واستيفاء الشروط لوقف إطلاق النار".

وأشار إلى أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية تعزيز الاتصالات بشأن القضايا الإنسانية والتنسيق والتعاون في قضايا مثل فتح الممرات الإنسانية وتنظيم عمليات الإجلاء الآمن للموظفين".

وأوضح المتحدث أن عدد كبير من الدول النامية غير الأطراف في النزاع دفع ثمنا باهظا لذلك، هذا ليس عادلا ولا معقولا، يجب على المجتمع الدولي تعزيز التنسيق للحفاظ على استقرار إمدادات وأسعار الغذاء والطاقة وتجنب قيود التصدير غير الضرورية"، مشيرا إلى أن التجميد التعسفي لاحتياطيات النقد الأجنبي في البلدان الأخرى يشكل أيضا انتهاكا للسيادة ويعد بمثابة تسليح للترابط الاقتصادي".

ودعا إلى إنهاء هذه الممارسات في أقرب وقت ممكن لأنها تقوض أسس الاستقرار الاقتصادي العالمي وتجلب شكوكا ومخاطر جديدة للعلاقات الدولية".