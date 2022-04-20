اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السودان يؤكد موقفه الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

الأربعاء، 20 أبريل 2022 04:00 ص
السودان يؤكد موقفه الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على الصادق
ا ش ا

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أكد وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، على موقف السودان الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
 
واستقبل الصادق، سفير فلسطين بالسودان سمير عبدالجبار طه، وبحثا العلاقات الجيدة التي تربط البلدين والقيادتين على مر السنين.
 
كما تطرقت المباحثات إلى الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة هذه الأيام إثر الاعتداءات التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشريف.
 
وأدان وزير الخارجية السوداني، الممارسات القمعية التي تقوم بها سلطة الاحتلال ضد مرتادي المسجد الأقصى المبارك من الصائمين والمصلين.
 

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على الصادق

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