السودان يؤكد موقفه الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

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أكد وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، على موقف السودان الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

واستقبل الصادق، سفير فلسطين بالسودان سمير عبدالجبار طه، وبحثا العلاقات الجيدة التي تربط البلدين والقيادتين على مر السنين.

كما تطرقت المباحثات إلى الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة هذه الأيام إثر الاعتداءات التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشريف.

وأدان وزير الخارجية السوداني، الممارسات القمعية التي تقوم بها سلطة الاحتلال ضد مرتادي المسجد الأقصى المبارك من الصائمين والمصلين.