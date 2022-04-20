"السكة الحديد" تتعاقد على جرارات أمريكية جديدة للقطارات الأسبانية المكيفة

كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة السكة الحديد التعاقد على شراء 7 جرارات أمريكية لجر القطارات المكيفة الجديدة التي ستوردها شركة تالجو الأسبانية، حيث وصلت أول دفعة من العربات الأسبانية وانتظار وصول الجرار الأمريكي الأول لبدء اختبارات وتجارب أول قطار.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع إنه مخطط تشغيل أول قطار من القطارات الأسبانية الجديدة خلال يونيو المقبل، حيث وصلت عربات أول قطار وتتواجد حاليا في ورشة الصيانة التي تم إنشاءها من أجلها مؤخرا في مجمع ورش الفرز بالشرابية.

وأضافت المصادر أن تكلفة صفقة القطارات الأسبانية تبلغ 126 مليون يورو يتم تمويلها عبر قرض ميسر مقدم من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وكل قطار منها مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة.

والقطارات الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات، كما أن بها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية، بالإضافة إلى وجود شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة.