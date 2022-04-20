السفير المصرى فى جوبا يبحث مع وزير داخلية جنوب السودان مجالات التعاون الثنائى

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير "معتز مصطفى عبد القادر"، سفير جمهورية مصر العربية في جوبا، وزير الداخلية بجنوب السودان "محمود سليمان"، حيث تطرق اللقاء إلى الأوضاع في البلاد وسبل دفع التعاون الثنائي بين الدولتين الشقيقتين.

هذا وأشار السفير "عبد القادر" خلال اللقاء إلى العلاقات المتميزة بين مصر وجنوب السودان، مستعرضاً مجمل مجالات التعاون الثنائي بينهما، كما تناول دور وزارة الداخلية في إنفاذ القانون وتحقيق الاستقرار والحفاظ على النظام والأمن العام بالبلاد، مشيراً إلى الآفاق الواسعة للتعاون بين الدولتين.

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية الجنوب سوداني على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الدولتين، موجهاً الشكر للدولة المصرية على الدعم المقدم لبلاده في كافة المجالات. واستعرض كذلك الوضع الأمني بجنوب السودان، وأوجه التعاون مع جمهورية مصر العربية بما يحقق مزيد من الاستقرار بالبلاد.

كما تناول الطرفان خلال اللقاء أوضاع الجالية المصرية والجنوب سودانية في جنوب السودان ومصر على التوالي، وسبل تقديم الدعم والرعاية اللازمين لهما.