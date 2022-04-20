وأكد وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش - حلال الاجتماع الذي عقد اليوم /الأربعاء/ بحضور رؤساء وممثلي الجمعيات الرياضية المنتمية للرابطة المحترفة الأولى وممثلي الاتحادات الرياضية وعدد من قيادات الوزارة - أن الحد من ظاهرة العنف داخل الملاعب لن يكون في إطار مقاربة أمنية بل في إطار مقاربة تشاركية بين كل المعنيين بالشأن الرياضي.



وأشار إلى أنه سيتم عقد ندوة وطنية حول العنف في الملاعب بحضور كل الأطراف المعنية استعدادا للموسم الرياضي القادم، كما يتم العمل في الإطار ذاته على وضع حلول هيكلية تشريعية جديدة تشمل رؤية جديدة للشأن الرياضي والتحكيم وتجريم التلاعب بالنتائج الرياضية وغيرها من المسائل تجنبا لأية تجاوزات من شأنها أن تساهم في تنامي أحداث العنف بالملاعب.



وتم خلال الاجتماع تأكيد ضرورة التواصل بين الهيئات والإدارات الأندية وروابط المشجعين للتوعية بضرورة تجنب أحداث العنف والشغب والتحلي بالروح الرياضية لتجنب أية عقوبات ضد أنديتهم، وإصدار بيان مشترك بين اتحاد كرة القدم وكل النوادي الرياضية وروابط المشجعين لبث رسائل إيجابية وحث الجماهير على ضرورة التحلي بالروح الرياضية وتجنب كل أحداث العنف.



كما تم الاتفاق أيضا على مشاركة وسائل الإعلام في الحد من ظاهرة تنامي العنف داخل الملاعب ببث مواد من شأنها توعية الجماهير والحفاظ على الروح الرياضية بين الجميع، إلى جانب الاتفاق على أن يشهد الموسم الرياضي القادم دخول الجماهير إلى الملاعب عن طريق الاشتراكات لتسهيل التعرف على المتجاوزين حال حدوث أي تجاوز أو شغب.

من ناحية أخرى، شارك وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش اليوم في اجتماع عن بُعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي نظمته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات l'AMA لوزراء الرياضة في إفريقيا.



وأكد "دقيش" - في كلمته خلال الاجتماع - أن العمل في هذا المجال طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات هو ضمن أهم أولويات وزارة الشباب والرياضة في تونس.