اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:39 م
أكرم القصاص
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الرئيس العراقي يؤكد أهمية وضع خطط الإصلاح الاقتصادي

الأربعاء، 20 أبريل 2022 07:20 م
الرئيس العراقي يؤكد أهمية وضع خطط الإصلاح الاقتصادي الرئيس العراقي برهم صالح
أ ش أ

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أهمية وضع خطط الإصلاح الاقتصادي، وضرورة الاستجابة لأولويات المواطنين.
وقال المكتب الإعلامي للرئيس صالح - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الرئيس صالح استقبل اليوم بقصر السلام ببغداد، وزير التخطيط العراقي خالد بتال، حيث تم استعراض سير عمل الوزارة والخطط الموضوعة لرفع مستوى أداء المؤسسات، ومعالجة المسائل التي تواجه الوزارات في النهوض بالمهام المناطة بها.
وأشار صالح إلى الدور المهم لوزارة التخطيط في وضع خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتنمية الموارد البشرية والسياسات السكانية عبر البحوث والدراسات طبقا لأولويات المواطنين، مؤكدا أهمية إصلاح القطاعين العام والخاص وتذليل المصاعب التي تقف أمام ذلك، وضرورة معالجة وتخفيف مشاكل السكن والبطالة والفقر.


العراق

برهم صالح

الرئيس العراقى

الاقتصاد فى العراق

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