الرئيس التونسى: لا بد من حوار اقتصادى اجتماعى ولا مجال لمن يدعون إنقاذ الوطن

وقال الرئيس التونسى - خلال لقائه اليوم مع عبد الرحمان الهذيلى، رئيس المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقصر قرطاج - إنه لا يمكن معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بنفس الطرق السابقة التي أثبت التاريخ فشلها، بل يجب حلّها بناء على الإرادة الشعبية.

وناقش الرئيس التونسى، خلال اللقاء، عددا من القضايا والموضوعات خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادى والاجتماعى.