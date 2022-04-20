الرئيس التونسى: لابد من حوار اقتصادى اجتماعى ولا مجال لمن يدعون إنقاذ الوطن

أكّد الرئيس التونسى قيس سعيد أنه لا بدّ من حوار اقتصادى واجتماعى لا كغيره من الحوارات السابقة، وأنه لا مجال لأن يشارك فيه من يدعون إنقاذ الوطن بعد أن أفرغوا خزائنه أو ارتهنوا أنفسهم للخارج.
وقال الرئيس التونسى - خلال لقائه اليوم مع عبد الرحمان الهذيلى، رئيس المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقصر قرطاج - إنه لا يمكن معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بنفس الطرق السابقة التي أثبت التاريخ فشلها، بل يجب حلّها بناء على الإرادة الشعبية.
وناقش الرئيس التونسى، خلال اللقاء، عددا من القضايا والموضوعات خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادى والاجتماعى.
يذكرأن، وقع محافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسى على اتفاقية قرض قيمته 700 مليون دولار أمريكى مع جورج إيلومبى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك).
وذكر بيان صادر اليوم عن الأربعاء، البنك المركزي التونسي أن اتفاق القرض تم توقيعه الأسبوع الماضي بالقاهرة، حيث يندرج هذا القرض، المبرم من قبل البنك المركزي التونسي لفائدة الجمهورية التونسية ونيابة عنها، في إطار دعم الموارد الخارجية والتي تضمن تماسك ميزانية الدولة لسنة 2022.
ومن المقرر أن يتم تسديد هذا القرض على مدى 7 سنوات منها سنتان إمهال وبنسبة فائدة تساوي 5.76% سنويا.
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