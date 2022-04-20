وأضاف كوناشينكوف -وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "إجمالاً، تم القضاء على الأهداف التالية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة: 140 طائرة، و496 طائرة بدون طيار، و253 منظومة صواريخ أرض - جو، و2388 دبابة ومركبات مدرعة قتالية أخرى، و256 راجمة صواريخ، و1029 بندقية مدفعية ميدانية وهاون و2232 مركبة آلية عسكرية خاصة".

وأشار إلى أن قوات الصواريخ والمدفعية الروسية شنت ضربات على 1053 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال الليل، وأن القوات الروسية قضت أيضا على 31 مركز قيادة أوكراني و6 مخازن وقود و910 معاقل ومناطق لتجميع القوى العاملة للعدو و106 مواقع مدفعية.

وأوضح أن طائرات القوات الجوية الروسية قصفت 73 موقعا عسكريا أوكرانيا، خلال الليل بما في ذلك 7 معاقل و4 مستودعات للذخيرة وبطارية هاوتزر، وأن القوات الروسية قتلت ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا ودمرت 7 أنظمة أسلحة بصواريخ دقيقة بالقرب من نوفوفورونتسوفكا وكيسيليوفكا.