اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الداخلية" تلاحق المتسولين فى رمضان بحملات موسعة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:30 ص
"الداخلية" تلاحق المتسولين فى رمضان بحملات موسعة جريمة التسول - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمواجهة التسول، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الآونة الأخيرة. 
جاء ذلك في إطار قيام البعض باحتراف التسول واستجداء المارة بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بغرض تحقيق ربح مادى.
 
ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:
 
حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .
 
مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
 
مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
 
مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .
 
مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.
 
مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.
 
كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
 
مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.

جريمة التسول

القبض على متسول

أخبار الحوادث

القبض على متسولين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عصابات منظمة تستقبل الأطفال الهاربين من جحيم المشاكل الأسرية للزج بهم فى الجرائم والتسول والاستغلال الجنسى.. خبيرة اجتماعية: تفكك الأسرة وراء الظاهرة.. قانونيون: الحبس من 3لـ6 أشهر لمن أغرى صغيراً ليعمل "شحاتا"

الثلاثاء، 18 سبتمبر 2018 03:50 ص

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم التسول بالإسكندرية

السبت، 25 فبراير 2017 11:08 ص

بعدما أصبحوا خطرا على الأمن.. الدولة تدرس تقنين أوضاع أطفال الشوارع ومجهولى النسب.. مصادر: قاعدة بيانات لمواجهة جرائم التسول وتجارة الأعضاء.. واقتراحات بأخذ عينات وراثية منهم لاستخراج أوراقهم الثبوتية

الخميس، 02 يونيو 2016 02:22 م

ضبط 4 قضايا تحرش و9 جرائم تسول داخل وسائل المواصلات

الإثنين، 21 مارس 2016 12:32 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة