الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضى - محمد إبراهيم

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الإسماعيلية - الإسكندرية) نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما متخذين من دائرتى (مركز شرطة الإسماعيلية – قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) وذلك حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3٫750 كيلو جرام – 3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – هاتف محمول) بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3٫250٫000 مليون جنيه تقريباً).

تم تحرير محضر بالواقعة وأرسل للنيابة لتولى التحقيقات.