الحكم على أمريكي بـ190 سنة سجن .. "NBC" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن 190 عامًا يوم الثلاثاء بتهمة قتل فاعلة الخير جاكلين أفانت ، زوجة فنان موسيقي شهير في لوس أنجلوس، وفقا لشبكة ان بي سي.

قال مكتب المدعي العام في مقاطعة لوس أنجلوس في بيان صحفي إن أرييل ماينور ، 30 عامًا ، حُكم عليه أيضًا لمحاولته قتل حارس أمن أفانت أثناء عملية سطو في 1 ديسمبر في منزل بيفرلي هيلز الذي تشاركه مع زوجها كلارنس أفانت.

اكد المدعي العام للمنطقة جورج جاسكون ، إن ماينور ، الذي أقر الشهر الماضي بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى ، ومحاولة قتل وتهمتي سطو ، لن يكون مؤهلاً للإفراج المشروط المبكر.

وقال جاسكون: "يمثل اليوم نهاية قضية مأساوية هزت مجتمعنا. بسبب عمل أحمق تمامًا ، فقدت لوس أنجلوس جاكلين أفانت ، قائدة المجتمع"، وأضاف أن قتلها بعث صدمة في المجتمع، وأثار الخوف والقلق وشعورا هائلا بالخسارة.

ووفقا للتقرير التقطت الكاميرا صور لماينور في شريط فيديو أمني في منزل الزوجين وتم اعتقاله في 2 ديسمبر، ولم تكشف السلطات عن الدافع، وقالوا إن ماينور كان له تاريخ إجرامي "واسع" وأنه كان ضمن اطلاق سراح مشروط وقت القتل.

كانت جاكلين أفانت ، البالغة من العمر 81 عامًا ، عارضة أزياء في وقت ما ، وأم واحد اكثر المتبرعين للاعمال الخيرية في لوس انجلوس وزوجة كلارنس أفانت ، والمعروف باسم "الأب الروحي للموسيقى السوداء".