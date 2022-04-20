الجنايات تخلى سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية

كتبت أمنية الموجى

قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل متهمين بتدابير احترازية، احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهما بمعرفة العامة فى اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

المتهمان المحبوسان احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية رقم 1935 لسنة 2021، وجهت النيابة إليهما ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ونسبت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

يشار إل أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.