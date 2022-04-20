وأوضح كيربي، في مؤتمر صحفي نشره البنتاجون عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء: "بالتأكيد لن أستبعد إمكانية الموافقة على نقل المزيد من مخزون أسلحة وزارة الدفاع إلى أوكرانيا"، وإذا رغب الأوكرانيون في المزيد من الدعم المدفعي، فسنبذل قصارى جهدنا لتقديم دعم مدفعي إضافي".



وتابع كيربي قائلا إن "الولايات المتحدة ليس لديها أي مؤشرات على أن القوات الروسية استهدفت أي معدات أو شحنات الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا".

وأعلن كيربي أن أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي، رافضا تحديد عددها ونوعها أو مصدرها، وأن الأوكرانيين لديهم اليوم عدد من المقاتلات تحت تصرفهم أكبر مما كان لديهم قبل أسبوعين، مضيفا أن الوزارة تسهم -إلى جانب وكالات أخرى- في جمع وتقديم وثائق وأدلة حول مزاعم بارتكاب روسيا جرائم حرب ضد المدنيين في أوكرانيا.



وأشار كيربي إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعتزم لقاء نظيره البولندي في واشنطن اليوم /الأربعاء/، كما يعتزم لقاء نظيره التشيكي غدا الخميس.

وكان لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي بحث هاتفيا أمس الثلاثاء مع نظيرته الإسبانية مارجريتا روبلز تطورات المساعدات الأمنية لأوكرانيا.