وجاء في بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى: إنه لا ينبغي أن يقع أي إنسان، ناهيك عن الأطفال، ضحايا لمثل هذه الأعمال الحمقاء. ففي حين أن العدد الدقيق للضحايا لا يزال غير معروف، فإن الهجمات التي تستهدف المنشآت التعليمية تعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف البيان: يشكل استمرار العنف ضد المدنيين عقبة خطيرة أمام استقرار وسلم أفغانستان، حيث يمكن لجميع المواطنين الأفغان الشعور بالأمن والأمان.

ودعا الاتحاد الأوروبي "سلطات الأمر الواقع في أفغانستان إلى ضمان سلامة وأمن جميع المواطنين، والكشف عن المعلومات الكاملة حول ملابسات هذه الهجمات وحول التحقيقات التي تجريها، ومحاسبة المسئولين عنها"، مؤكداً أن: جميع المواطنين الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال والأقليات العرقية والدينية يستحقون العيش في أمان، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية // بحسب ما جاء في ختام البيان//.