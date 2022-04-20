الأوقاف تعلن أسماء 3 فائزين فى مسابقة "شهر القرآن" اليوم.. اعرف التفاصيل

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، أسماء الفائزين بجائزة الإجابة على السؤال السادس عشر في مسابقة " شهر القرآن "، بالتعاون بين الوزارة وإذاعة القرآن الكريم، وهم: "محمد راضي رياض، فرد أمن الجيزة، سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل، واعظة متطوعة بالأوقاف القاهرة، والدكتورة ثناء محمد أحمد عمار، طبيبة بيطرية بإدارة كوم حمادة البحيرة".

وأوضحت الوزارة أن كلا منهم فاز بجائزة قدرها 500 جنيه ومجموعة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، وقد تم التواصل مع الفائزين وتهنئتهم، لافتة إلى أسئلة المسابقة تذاع يوميًّا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة ، عقب أذان المغرب مباشرة ، وتعاد في تمام (06,45) من صباح اليوم التالي.

وفيما يلى السؤال التاسع عشر :

في الجزء التاسع عشر من القرآن الكريم آية تتحدث عن عباد الله الصالحين والذين نسبهم الرحمن إلى نفسه يمشون على الأرض بسكينة متواضعين، وإذا خاطبهم الجهلة السفهاء بالأذى أجابوهم بالمعروف من القول، وخاطبوهم خطابًا يَسْلَمون فيه من الإثم، ومن مقابلة الجاهل بجهله ، أذكر اسم السورة ورقم الآية مع بيان معنى كلمة " هونا ".

وأكدت الوزارة أنه سيتم غلق الإجابة على السؤال في تمام الساعة 8 من صباح اليوم التالي لإذاعة السؤال ، وسيعلن اسم الفائز بالسؤال عقب إذاعة السؤال الجديد يوميًّا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

الجوائز اليومية : (500) جنيه ومجموعة من سلسلة "رؤية" ، ويعلن اسم الفائز يوميًّا في إذاعة القرآن الكريم.

الجوائز المجمعة:

- الفائز الأول : عشرة آلاف جنيه.

- الفائز الثاني : خمسة آلاف جنيه.

- الفائز الثالث : ثلاثة آلاف جنيه.

- الفائز الرابع : ألفا جنيه.

- عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ألف جنيه ، إضافة إلى مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لكل فائز.

- وترسل الإجابات المجمعة ورقيًّا أو إلكترونيًّا على إذاعة القرآن الكريم في موعد أقصاه 15 شوال 1443هـ.